В облцентре собираются создать центр по выпуску беспилотников

По словам Василия Анохина, в регионе есть всё необходимое для производства дронов. Вопросы создания современного научно-производственного центра по разработке и изготовлению беспилотников были обсуждены на встрече в Москве с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Андреевичем Алихановым.