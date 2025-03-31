В облцентре собираются создать центр по выпуску беспилотников

По словам Василия Анохина, в регионе есть всё необходимое для производства дронов. Вопросы создания современного научно-производственного центра по разработке и изготовлению беспилотников были обсуждены на встрече в Москве с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Андреевичем Алихановым.
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