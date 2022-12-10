Советский характер (ЧАСТЬ 1)

Из чего складывается величие страны? Из цифр ВВП – валового внутреннего продукта? Да, бесспорно, это весьма существенно… Из уровня бытового потребления гражданами широкого ассртимента разнообразных товаров и услуг? И из этого тоже… Из стоимости жизни относительно величины зарплат? Не без этого… Можно добавлять и добавлять подобные примеры про образование и медицину, про достижения теоретической науки и реализацию этих достижений на практике – и так далее и тому подобное… Все эти примеры будут уместными и правильными, всё так.