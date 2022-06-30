Российские войска взяли под полный контроль нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске

Территория Лисичанского НПЗ полностью контролируется российскими солдатами и Народной милицией ЛНР. В данный момент также завершена зачистка в окрестностях Лисичанского завода РТИ, сообщил посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
Территория Лисичанского НПЗ полностью контролируется российскими солдатами и Народной милицией ЛНР. В данный момент также завершена зачистка в окрестностях Лисичанского завода РТИ, сообщил посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник.
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