Генпрокуратура назвала смерть Олега Кана инсценировкой

В суде слушают дело о заказанном Каном убийстве.фото: rodnyeostrova.ru--> Генпрокуратура считает заявление о смерти «крабового короля» Олега Кана инсценировкой, заявил представитель ведомства во время заседания суда по иску Генпрокуратуры к некоторым предпринимателям, в том числе Кану.
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