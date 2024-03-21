Генпрокуратура назвала смерть Олега Кана инсценировкой

В суде слушают дело о заказанном Каном убийстве.фото: rodnyeostrova.ru--> Генпрокуратура считает заявление о смерти «крабового короля» Олега Кана инсценировкой, заявил представитель ведомства во время заседания суда по иску Генпрокуратуры к некоторым предпринимателям, в том числе Кану.