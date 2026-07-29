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Мода и Шоу-бизнес

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Итальянец удивился действию мужчины возле вокзала в Москве

Итальянец удивился действию мужчины возле вокзала в Москве

Гражданин Италии, приехавший в Москву, удивился действию мужчины возле Павелецкого вокзала. Соответствующее видео опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сын иностранца.

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