Итальянец удивился действию мужчины возле вокзала в Москве

Гражданин Италии, приехавший в Москву, удивился действию мужчины возле Павелецкого вокзала. Соответствующее видео опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сын иностранца.
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