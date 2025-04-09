Регионы РФ могут перейти на оплату вывоза мусора, исходя от площади квартир - газета

Плату за вывоз мусора в российских регионах могут поменять и рассчитывать ее от площади квартиры. Об этом пишут «Известия», ссылаясь, в частности, на протокол совещания вице-премьера Дмитрий Патрушева с регионами по экологической повестке.
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