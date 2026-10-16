После резкого похолодания привычные цифры на тонометре у некоторых людей могут измениться. Особенно это важно для тех, у кого уже есть гипертония или другие сердечно-сосудистые заболевания: холод влияет на тонус сосудов, а ранее подобранной терапии иногда оказывается недостаточно для поддержания целевого давления.