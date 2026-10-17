Рынок труда устроен интереснее, чем кажется на первый взгляд. Мы привыкли думать, что работа достаётся самым компетентным, самым опытным, самым трудолюбивым.
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