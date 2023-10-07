Сальдо назвал терактом взрыв автомобиля секретаря единороссов в Новой Каховке

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что взрыв автомобиля исполнительного секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова, произошедший утром в Новой Каховке, является терактом.
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