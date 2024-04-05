Собянин: Более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Участники программы получают квартиры с улучшенной отделкой по стандартам реновации Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что на юго-востоке столицы для участников программы реновации строят и проектируют 72 дома.
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