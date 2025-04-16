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Петербургский дневник

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Начальник кремлевского управления Александр Харичев рассказал об «общероссийском цивилизационном коде»

Начальник кремлевского управления Александр Харичев рассказал об «общероссийском цивилизационном коде»

Он написал статью «Цивилизация «Россия» Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев написал статью о мировоззрении россиян, которая называется «Цивилизация «Россия».

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