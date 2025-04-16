Начальник кремлевского управления Александр Харичев рассказал об «общероссийском цивилизационном коде»

Он написал статью «Цивилизация «Россия» Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев написал статью о мировоззрении россиян, которая называется «Цивилизация «Россия».
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