@ ddp/Panama Pictures/Reuters Tекст: Геворг Мирзаян Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель представила план по реформированию Евросоюза и его институтов.
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