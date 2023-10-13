Королева показала нового мужчину после новости о разводе с Тарзаном: «Валера — мой спаситель!»

Наташа Королева совсем недавно светилась в заголовках новостей, когда пресса писала о том, что она решила расстаться с Тарзаном и окончательно порвала отношения с мужчиной, не справившись с эмоциями обиды и злости, что присутствовали у нее на протяжении всего времени после предательства Сергея Глушко и его измены.
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