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Закон, порядок, государство

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Операторы дронов армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки на полигоне «Троицкий»

Операторы дронов армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки на полигоне «Троицкий»

Военнослужащих учат разведке местности, определению координат целей и корректировке огня. Кроме того, бойцы учатся сбрасывать с квадрокоптера гранаты в импровизированный люк боевой машины и окопы.

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