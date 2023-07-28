Невероятный сейв пилот WRC 2 на Ралли Эстонии попал на видео

СоцсетиЮжноамериканский экипаж чемпионата мира по ралли в классе WRC 2 в составе парагвайца Мигеля Зальдивара и аргентинца Хосе-Луиса Диаса результатами и громкими успехами в серии не блещет, однако стал одним из героев прошедшего Ралли Эстонии.