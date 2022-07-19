Диплом покажите: как экономист из Уссурийска стала дизайнером и создала свой бренд

Диплом покажите: как экономист из Уссурийска стала дизайнером и создала свой бренд

Сев в электричку на станции Вольно-Надеждинское, 17-летняя выпускница школы Аня поехала в Уссурийск. Но не за профессией мечты, а по желанию родителей получать высшее образование в сельскохозяйственной академии.

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