Немецкая пресса: Зеленский понимает, что перспективы вступления Украины в ЕС как минимум туманны

Украина вместе с Молдавией получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне прошлого года. С тех пор из Киева и Брюсселя многократно звучали громкие заявления на эту тему, но реальных шагов юридически значимого характера пока что не предпринято.
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