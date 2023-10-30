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Папа Франциск назвал идолопоклонством желание «контролировать» Бога

Папа Франциск назвал идолопоклонством желание «контролировать» Бога

Реформа церковь означает поставить Бога на первое место и поклоняться Ему, а также любить и служить другим, заявил папа римский Франциск на мессе, посвященной завершению первой сессии Синода Епископов по синодальности.

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