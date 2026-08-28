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Альтернативный двор в Британии: как Гарри и Меган ищут поддержку у клана Спенсеров

Альтернативный двор в Британии: как Гарри и Меган ищут поддержку у клана Спенсеров

Приезды принца Гарри на родину давно проходят по фиксированному сценарию: Букингемский дворец ссылается на плотный график, официальный Лондон держит паузу, а принц Уильям старается избегать даже случайных встреч с братом.

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