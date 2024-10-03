"Самое мерзкое в этой истории то, что государство не способно защитить офицера полиции, честно выполнившего свой долг. Причем, легко может это сделать, но чьи-то коррупционные связи "на местах" не дают этого сделать."

Н

Наталья

Русская Община - это прекрасно! А вот почему наше государство язык в задницу засунуло и перестало защищать своих граждан? И почему эти животные считают, что они хозяева на нашей земле? А не пора ли их вышвыривать из России самым жестоким образом?