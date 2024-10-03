Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Самое мерзкое в этой истории то, что государство не способно защитить офицера полиции, честно выполнившего свой долг. Причем, легко может это сделать, но чьи-то коррупционные связи "на местах" не дают этого сделать."

"Самое мерзкое в этой истории то, что государство не способно защитить офицера полиции, честно выполнившего свой долг. Причем, легко может это сделать, но чьи-то коррупционные связи "на местах" не дают этого сделать."

"На колени не встану" - сказал русский офицер. Но чиновники на местах очень хотят его на эти самые колени поставить.

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Комментарии
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Н
Наталья
Русская Община - это прекрасно! А вот почему наше  государство язык в задницу засунуло и перестало защищать своих граждан? И почему эти животные считают, что они хозяева на нашей земле? А не пора ли их вышвыривать из России самым жестоким образом?
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5 час.
Сергей Трофимов
этих животных пора уничтожать как укрофашистов иначе России скоро не будет как государство
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5 час.
Леонид
Раз не стало защищать, значит государству это не надо. А вообще, полиция власть защищает от остальных, а не наоборот.
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3 час.

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