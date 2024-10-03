"Самое мерзкое в этой истории то, что государство не способно защитить офицера полиции, честно выполнившего свой долг. Причем, легко может это сделать, но чьи-то коррупционные связи "на местах" не дают этого сделать."
"На колени не встану" - сказал русский офицер.
Но чиновники на местах очень хотят его на эти самые колени поставить.
Комментарии
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Русская Община - это прекрасно! А вот почему наше государство язык в задницу засунуло и перестало защищать своих граждан? И почему эти животные считают, что они хозяева на нашей земле? А не пора ли их вышвыривать из России самым жестоким образом?
этих животных пора уничтожать как укрофашистов иначе России скоро не будет как государство
Раз не стало защищать, значит государству это не надо.
А вообще, полиция власть защищает от остальных, а не наоборот.
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