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Индустрия данных в Китае достигла 6,78 трлн юаней на фоне бума ИИ

Индустрия данных в Китае достигла 6,78 трлн юаней на фоне бума ИИ

Индустрия данных в Китае стремительно расширяется, а новые формы сервисов, связанных с обработкой информации, становятся катализатором развития искусственного интеллекта по мере его глубокого внедрения в экономику.

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