«Извините, не удержался»: история о том, как мужик магазин обворовал

Я работаю управляющим в продуктовом супермаркете. Пару дней назад я вышел в торговый зал, чтобы поговорить с одним кассиром, и ко мне подошел интеллигентного вида мужчина, одетый в дорогой костюм, но с каким-то очень виноватым выражением лица.