Крутой облом

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«Извините, не удержался»: история о том, как мужик магазин обворовал

«Извините, не удержался»: история о том, как мужик магазин обворовал

Я работаю управляющим в продуктовом супермаркете. Пару дней назад я вышел в торговый зал, чтобы поговорить с одним кассиром, и ко мне подошел интеллигентного вида мужчина, одетый в дорогой костюм, но с каким-то очень виноватым выражением лица.

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