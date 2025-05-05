Александр Коц: Препятствие для переговоров и дроны-гироскутеры

Препятствие для переговоров и дроны-гироскутерыNBC News (США). «Переговоры при посредничестве Вашингтона о прекращении украинского конфликта в основном свелись к вопросу о полуострове размером примерно со штат Массачусетс.
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