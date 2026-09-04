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Аргументы недели

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Петербуржец погасил долг 160 тысяч по алиментам после угрозы об ограничении прав

Петербуржец погасил долг 160 тысяч по алиментам после угрозы об ограничении прав

Житель Санкт-Петербурга погасил задолженность по алиментам перед бывшей супругой на сумму 160 тысяч рублей после предупреждения об ограничении права управления автомобилем.

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