Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Интересно, а про владельцев Крокуса там хотя бы что то есть? Про закрытые пожарные выходы, например?Бастрыкин сообщил...
  • Надежда
    Уши подлой "британки", однозначно, торчат за этой историей. Сам ничтожный зенарик не стал бы хамить настоящему, а не ...NYT: Трамп 3 март...
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Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу о «Крокусе»

Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу о «Крокусе»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что менее чем за год завершились следственные действия по делу о теракте в «Крокусе».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Когда начнется &quot;самый гуманный суд в Мире&quot;? Этой гуманности в отношении чуркобесов  следует опасаться.... Хоть бы не отпустили...
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17 час.
O
Olga
За такой теракт с массовой гибелью российских граждан только один приговор должен быть для террористов - смертная казнь. Причём показательная, как в царские времена, - повесить всех на одной из площадей Москвы, пусть дня три повесят, чтобы другие потенциальные террористы, приехавшие в  нашу страну, понимали, что их ждёт. Но, увы... Их даже не расстреляют. Одна надежда, что все участники банды террористов получат пожизненное заключение. Но опять-таки, этих тварей кормить потом из российского  бюджета. Давно назрела необходимость отменять мораторий и применять к таким смертную казнь, другого наказания эти нелюди не заслуживают. Хватит оглядываться на то, что скажут где-то в Европе. В США, Китае, других странах смертную казнь применяют, и никто в мире не возмущается. А мы с мораторием  носимся...Очень интересно, каким будет решение суда.
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14 час.
Игорь Василевский
Интересно, а про владельцев Крокуса там хотя бы что то есть? Про закрытые пожарные выходы, например?
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3 час.
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