Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что менее чем за год завершились следственные действия по делу о теракте в «Крокусе».
Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу о «Крокусе»
Комментарии
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лл
лина любимцева
Когда начнется "самый гуманный суд в Мире"? Этой гуманности в отношении чуркобесов следует опасаться.... Хоть бы не отпустили...
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17 час.
O
Olga
За такой теракт с массовой гибелью российских граждан только один приговор должен быть для террористов - смертная казнь. Причём показательная, как в царские времена, - повесить всех на одной из площадей Москвы, пусть дня три повесят, чтобы другие потенциальные террористы, приехавшие в нашу страну, понимали, что их ждёт. Но, увы... Их даже не расстреляют. Одна надежда, что все участники банды террористов получат пожизненное заключение. Но опять-таки, этих тварей кормить потом из российского бюджета. Давно назрела необходимость отменять мораторий и применять к таким смертную казнь, другого наказания эти нелюди не заслуживают. Хватит оглядываться на то, что скажут где-то в Европе. В США, Китае, других странах смертную казнь применяют, и никто в мире не возмущается. А мы с мораторием носимся...Очень интересно, каким будет решение суда.
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14 час.
Игорь Василевский
Интересно, а про владельцев Крокуса там хотя бы что то есть? Про закрытые пожарные выходы, например?
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3 час.
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