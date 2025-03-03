Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по делу о «Крокусе»

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Olga

За такой теракт с массовой гибелью российских граждан только один приговор должен быть для террористов - смертная казнь. Причём показательная, как в царские времена, - повесить всех на одной из площадей Москвы, пусть дня три повесят, чтобы другие потенциальные террористы, приехавшие в нашу страну, понимали, что их ждёт. Но, увы... Их даже не расстреляют. Одна надежда, что все участники банды террористов получат пожизненное заключение. Но опять-таки, этих тварей кормить потом из российского бюджета. Давно назрела необходимость отменять мораторий и применять к таким смертную казнь, другого наказания эти нелюди не заслуживают. Хватит оглядываться на то, что скажут где-то в Европе. В США, Китае, других странах смертную казнь применяют, и никто в мире не возмущается. А мы с мораторием носимся...Очень интересно, каким будет решение суда.