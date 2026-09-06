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Глава фракции «Альтернатива для Германии»: «Русский дом» должен работать, санкции против России – отменить!

Глава фракции «Альтернатива для Германии»: «Русский дом» должен работать, санкции против России – отменить!

Правительство канцлера Фридриха Мерца ведёт безответственную политику, вводя вредные для немецкой экономики санкции против России, а теперь ещё и требуя закрыть «Русский дом» в Берлине и консульство РФ в Бонне под предлогом участия в некоей подрывной деятельности.

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