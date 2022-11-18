Бен Симмонс был близок к трипл-даблу в матче с «Блэйзерс». Набрал 15 очков при 6 из 6 с игры

Защитник «Нетс» Бен Симмонс был близок к трипл-даблу в выездном матче с «Блэйзерс» (109:107). Вышедший со скамейки Симмонс набрал 15 очков при 6 из 6 с игры, в его активе также 13 подборов и 7 передач при 1 потере.
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