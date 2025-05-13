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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристапс Порзингис: «У нас хватает таланта, даже без Тейтума»

«Вот в чем дело: у нас много талантливых игроков. У нас хватает таланта, даже без Джей Ти, даже если я сыграю 10 или 15 минут.

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