The most famous captain of the KVN team got into the Ukrainian base for destruction

The famous Russian comedian, TV presenter and showman, widely known as the captain of the KVN team "County Town" Sergey Pisarenko got into the database of the extremist website "Peacemaker".
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