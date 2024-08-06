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Царьград

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За нее отвечал медведь: пермячка заблудилась в лесу и провела там 29 часов

За нее отвечал медведь: пермячка заблудилась в лесу и провела там 29 часов

Потерявшаяся женщина чудом не встретилась с дикими животными.Утром 26 июля семья из Кукуштана отправилась за грибами в лес рядом с деревней Баклановки.

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