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В России дела о взыскании задолженности уже возбуждают роботы, замена сотрудников набирает обороты

В России дела о взыскании задолженности уже возбуждают роботы, замена сотрудников набирает обороты

9 июня 2023 год. ТАСС сообщает: «В Рязани впервые робот возбудил дело о взыскании с должника. Согласно закону, в автоматическом режиме процессуальные документы можно выносить в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений.

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