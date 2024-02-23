Андреа Стелла: Если Red Bull продолжит развитие на таком уровне, мы их никогда не догоним

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель McLaren Андреа Стелла не уверен, что его команда сможет догнать Red Bull, представившую на предсезонных тестах радикально отличающуюся от предшественницы машину Red Bull RB20.
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