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Учёные нашли возможного предка CRISPR с необычным механизмом наведения

Учёные нашли возможного предка CRISPR с необычным механизмом наведения

Два новых исследования, опубликованных в журнале Science, описывают молекулярную систему, которая, по мнению авторов, является эволюционным предшественником CRISPR — мощного инструмента генетического редактирования.

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