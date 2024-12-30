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Продление особого порядка продажи лекарств: Мишустин подписал указ

Продление особого порядка продажи лекарств: Мишустин подписал указ

Правительство России продлило порядок реализации зарубежных лекарств до 2025 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее продавать препараты в иностранной упаковке с русской этикеткой.

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