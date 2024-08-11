В Новосибирске 75-летний водитель Lifan X60 снёс женщину на улице Балтийская

Сегодня, 11 августа, в 12 часов 29 минут на территории Советского района водитель пожилой 75-летний водитель двигался за рулем китайского внедорожника Lifan X60 по улице Балтийская в сторону Бердского шоссе.
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