Министерство внутренних дел РФ ужесточает правила для иностранных родителей

Министерство внутренних дел Российской Федерации вводит новые правила: с 5 февраля иностранные граждане могут быть вынуждены покинуть страну, если их несовершеннолетние дети будут признаны нежелательными.
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