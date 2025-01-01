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Министерство внутренних дел РФ ужесточает правила для иностранных родителей

Министерство внутренних дел РФ ужесточает правила для иностранных родителей

Министерство внутренних дел Российской Федерации вводит новые правила: с 5 февраля иностранные граждане могут быть вынуждены покинуть страну, если их несовершеннолетние дети будут признаны нежелательными.

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