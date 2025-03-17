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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрий Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно. Иностранцы сами понимают, что их победы полноценны не до конца»

«В возвращении российских спортсменов заинтересованы мы в первую очередь. Но и не только мы. Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно.

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