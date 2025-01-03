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Тихий о тратах в месяц: «Тысяч 150, до 200 сто процентов – 8-10 тысяч коммуналка, продукты, бензин у супруги тысяч 7-8, частный детский садик. У всех разный комфорт, я хотел бы намного комфортнее, не буду лукавить»

– Итого сколько в месяц нужно для комфортной жизни, включая продукты, бензин и прочее? – Не забывайте коммунальные платежи.

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