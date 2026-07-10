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Аргументы недели

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Беременная девушка выпала с 7-го этажа и не получила ни одного перелома

Беременная девушка выпала с 7-го этажа и не получила ни одного перелома

28-летняя жительница Владивостока на 30-й неделе беременности не могла уснуть и решила ночью помыть окна.

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