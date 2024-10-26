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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Я всегда буду ждать Трусову. Конечно, ей нужно потренироваться с полгодика, чтобы хорошо выступать»

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Трусова не планирует соревноваться в текущем сезоне.  «Если смотреть со стороны: человек не катался.

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