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В Мангистау из незаконного оборота изъяли оружие и боеприпасы

В Мангистау из незаконного оборота изъяли оружие и боеприпасы

Оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» проходило в регионе с 5 по 9 сентября. Всего в рамках данного мероприятия сотрудники полиции зарегистрировали 16 фактов наличия у населения не зарегистрированных огнестрельного оружия и боеприпасов.

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