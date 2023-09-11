В Мангистау из незаконного оборота изъяли оружие и боеприпасы

Оперативно-профилактическое мероприятие «Қару» проходило в регионе с 5 по 9 сентября. Всего в рамках данного мероприятия сотрудники полиции зарегистрировали 16 фактов наличия у населения не зарегистрированных огнестрельного оружия и боеприпасов.