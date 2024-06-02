Папоротник Tmesipteris oblanceolata установил новый рекорд по размеру генома среди эукариот

Ботаники установили новый мировой рекорд по размеру генома среди всех живых существ. Этим рекордсменом оказался эпифитный папоротник Tmesipteris oblanceolata, который произрастает на острове Новая Каледония и некоторых соседних архипелагах Тихого океана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии