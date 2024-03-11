На Западе признали правду о силах НАТО на Украине

Виктор Полуэктов

Всё бы ничего, но прямое столкновение НАТО с российскими войсками на Украине задумано и запланировано заокеанскими руководителями этого антироссийского проекта. Драка с тяжёлыми потерями между конкурентами США и Россией, которую давно задумано максимально ослабить, прежде чем выступать против неё военными средствами с целью нанесения стратегического поражения с последующим забиранием наших ресурсов в своё распоряжение - это давняя цель и необходимость Америки. В затянувшемся мировом естественном Кризисе ресурсов у неё иных вариантов сегодня нет.