Североатлантический альянс не решится отправить войска на Украину по причине высокого риска военного столкновения с Россией, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
На Западе признали правду о силах НАТО на Украине
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Всё бы ничего, но прямое столкновение НАТО с российскими войсками на Украине задумано и запланировано заокеанскими руководителями этого антироссийского проекта. Драка с тяжёлыми потерями между конкурентами США и Россией, которую давно задумано максимально ослабить, прежде чем выступать против неё военными средствами с целью нанесения стратегического поражения с последующим забиранием наших ресурсов в своё распоряжение - это давняя цель и необходимость Америки. В затянувшемся мировом естественном Кризисе ресурсов у неё иных вариантов сегодня нет.
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