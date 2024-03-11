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Русская весна

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На Западе признали правду о силах НАТО на Украине

На Западе признали правду о силах НАТО на Украине

Североатлантический альянс не решится отправить войска на Украину по причине высокого риска военного столкновения с Россией, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям и бывший советник Барака Обамы по Европе Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Всё бы ничего, но прямое столкновение НАТО с российскими войсками на Украине задумано и запланировано заокеанскими руководителями этого антироссийского проекта. Драка с тяжёлыми потерями между конкурентами США и Россией, которую давно задумано максимально ослабить, прежде чем выступать против неё военными средствами с целью нанесения стратегического поражения с последующим забиранием наших ресурсов в своё распоряжение  -  это давняя цель и необходимость Америки. В затянувшемся мировом естественном Кризисе ресурсов у неё иных вариантов сегодня нет.
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