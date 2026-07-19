Самая большая батарея в истории производителя. Смартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max превзошёл ожидания — более 3 млн активаций за 3 месяца

Huawei Enjoy 90 Pro Max оснащен 6,84-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 ГцСмартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max с емким аккумулятором на 8500 мАч и привлекательной ценой вышел на рынок весной и быстро стал популярным.