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Самая большая батарея в истории производителя. Смартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max превзошёл ожидания — более 3 млн активаций за 3 месяца

Самая большая батарея в истории производителя. Смартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max превзошёл ожидания — более 3 млн активаций за 3 месяца

Huawei Enjoy 90 Pro Max оснащен 6,84-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 ГцСмартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max с емким аккумулятором на 8500 мАч и привлекательной ценой вышел на рынок весной и быстро стал популярным.

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