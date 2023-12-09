NYT: в ЕС опасаются, что приход Трампа к власти приведет к распаду НАТО

Несколько действующих и уже ушедших в отставку европейских дипломатов в беседе с The New York Times (NYT) заявили, что в Евросоюзе вызывает обеспокоенность растущая вероятность переизбрания Дональда Трампа.
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