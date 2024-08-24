Посол РФ Антонов назвал новые антироссийские санкции США безрассудными шагами

Новые антироссийские санкции США являются безрассудными шагами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые рестрикции со стороны Соединенных Штатов, сообщает в Telegram-канале пресс-служба российской дипмиссии.
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