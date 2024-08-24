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Посол РФ Антонов назвал новые антироссийские санкции США безрассудными шагами

Посол РФ Антонов назвал новые антироссийские санкции США безрассудными шагами

Новые антироссийские санкции США являются безрассудными шагами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые рестрикции со стороны Соединенных Штатов, сообщает в Telegram-канале пресс-служба российской дипмиссии.

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