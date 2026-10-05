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Обнаружен загадочный гигантский насаженный на кол череп быка возрастом более 10,5 тысяч лет

Обнаружен загадочный гигантский насаженный на кол череп быка возрастом более 10,5 тысяч лет

На севере Германии археологи обнаружили необычную находку возрастом около 10 500 лет — практически целый череп древнего тура, насаженный на деревянный кол .

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