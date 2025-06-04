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Путин сообщил Трампу о результатах второго раунда переговоров с Киевом

Путин сообщил Трампу о результатах второго раунда переговоров с Киевом

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС, REUTERS/Leah-Millis 4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, который не планировался сильно заранее.

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