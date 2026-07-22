В «Госуслугах» захотели добавить функции соцсетей

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Правительство рассматривает стратегию развития портала «Госуслуги» до 2035 года. В перспективе сервис может стать единой цифровой платформой, объединяющей общение пользователей, повседневные сервисы и доступ к государственным услугам, пишут «Известия».