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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек сборной Чехии Садилек пропустит Евро. Он упал с велосипеда и повредил ногу

25-летний хавбек «Твенте» упал с велосипеда и повредил ногу. Садилек принимал участие в Евро-2020. За сборную Чехии он провел 24 матча и забил гол.

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